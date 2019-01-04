Горнолыжные курорты Прикамья бьют рекорды посещаемости
В Пермском крае новое массовое увлечение. Во время новогодних праздников горнолыжные курорты Пермского края бьют рекорды по количеству посещений. Каждый предлагает уникальную новогоднюю программу. За четыре дня выходных, склоны Жебреев, Юго-Камска, Губахи, Такмана и других мест уже успели посетить несколько тысяч человек.
Кажется, именно сейчас многие решили научиться кататься на горных лыжах. Администраторы склонов фиксируют нехватку инструкторов: каждый из них нарасхват и ни минуты не сидит без дела. В этом убедился корреспондент Артём Казин.
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