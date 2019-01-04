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Тарифы, пенсии, НДС: изменения, которые касаются всех

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Начало года - традиционно в России время введения самых разных новшеств. Краткий обзор главных изменений.

- С 1 января впервые за 15 лет меняется ставка НДС. Налог на добавленную стоимость увеличивается с 18 до 20%. При этом льготы на ряд товаров сохраняются, в основном это продукты питания - мясо, молоко, крупы, хлебобулочные изделия. НДС для них составит 10%.

- С нового года Минприроды повышает экологический сбор для производителей пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки. За бумажные мешки придется платить на 28 с половиной процентов больше, за металическую упаковку в 8 раз, на пластик тариф выростет в 2,7 раза. Все это скажется на конечной стоимости товаров.

- Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году проиндексируют 2 раза. С первого января коммуналку повысили на 1,7%, с 1 июля повысят еще на 2,4%. Плюс ко всему с нового года в квитанциях на коммунальные услуги у жителей Пермского края добавится еще одна строчка - «Мусорный сбор».

- Топливный акциз для нефтяных компаний с начала года повышается на 2,7-3,7 тыс рублей: ставка на дизельное топливо вырастет до 8541 рублей за тонну, а на бензин - до 12 314 рублей. Рост стоимости топлива на заправках после этого последует неизбежно.

- С 1 января вступает в силу пенсионная реформа. Обычный пенсионный возраст в 2019 году повышен с 55 лет до 56 для женщин и с 60 лет до 61 года для мужчин. Потом ежегодно возраст выхода на пенсию будет повышаться на год, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Исходя из той же самой пенсионной реформы, с 1 января неработающих пенсионеров ждет увеличение пенсий на 7,05%. В среднем размер пенсии вырастет примерно на тысячу рублей. Дополнительную надбавку в Прикамье получат и 11 тысяч бывших работников сельского хозяйства. Она составит 1333 рубля 55 копеек.

- С 1 января работодатели получат право оплачивать сотрудникам, их супругам и детям отпуск в обмен на налоговый вычет. Путевка должна стоить не больше 50 тыс рублей на человека. Сами работники, если они отыхали в России и есть чеки, отныне могут сами требовать возмещения затрат. Но работодатель праве и отказать.

- Размер минимальной заработной платы в Пермском крае  отныне установлен в размере 11280 + районные надбавки. От этой суммы будут зависеть и пособия по временной нетрудоспособности, декретные, а также штрафы и пени.

- С 1 января вступает в силу закон, позволяющий бесплатно собирать для собственных нужд не только хворост, но и валежник. Все это, по мнению экологов, поможет очистить леса в пределах населенных пунктов.

        

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика

Опубликовано: 04.01.2019 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

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