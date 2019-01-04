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Летающие лыжники отправились в Рождественское турне

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рождественское турне

В Березниках стартуют традиционные юниорские соревнования летающих лыжников "Рождественское турне". В Пермском крае пройдет чемпионат общероссийского масштаба. 4 января - в Березниках, 5 января - в Кудымкаре, 7 и 8 января  - в Чайковском. 

Мероприятие проходит 14 лет подряд, раньше оно называлось открытым чемпионатом Пермской области по прыжкам на лыжах с трамплина. В этом году в "Рождественском турне" принимают участие 150 ребят со всей России, а также из Казахстана, Белоруссии и Чехии.

"Дети не прыгают с трамплинов в 120 метров, они прыгают с трамплинов мощностью 20 и 40 метров в первые три дня, а в последний день лучшие из них переходят на большие трамплины. У нас участвует как мальчики, так и девочки, ничем от взрослых это не отличается. Будет такое же напряжение, такой же график и такое же количество попыток. Чтобы принять участие в этих соревнованиях, дети проводят отборочные этапы в своих регионах. У нас 14 регионов России культивируют прыжки на лыжах с трамплинов и двоеборье, это является базовым видом спорта для 14 субъектов РФ. Дети съезжаются со всей страны. У нас есть сборная Санкт-Петербурга и Москвы, Томска, Магадана и даже Южно-Сахалинска", - рассказал Евгений Категов, руководитель направления маркетинга Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Пермского края.

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Опубликовано: 04.01.2019 в 15:13 в рубрике - Вести Пермь

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