В центре Перми появилась новогодняя деревня Морозовка
В Пермском доме народного творчества "Губерния" в праздничные дни создали уникальную волшебную площадку для детей и взрослых - деревню "Морозовку". Здесь можно удить рыбу и печь фигурные имбирные пряники, играть в снежки и слушать сказки, собирать пазлы и петь песни, играть в прятки и участвовать в увлекательных мастер-классах. А еще здесь будут показывать диафильмы! Деревня Морозовка работает до 7 января с 10:30 до 18:00.
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