Реакция последовала: министр транспорта пообещал решить проблему на Чусовском мосту

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов на своей странице в Instagram разместил важное сообщение о ситуации на Чусовском мосту.

Ранее "Вести" рассказывали о пробках, которые вызвал установленный металлический щит, призванный защитить поврежденный деформационный шов 14-й опоры моста. Этот лист на 10 см возвышается над асфальтом, проехать без последствий данный участок получится только на минимальной скорости. Щит обещали убрать после работ на деформационном шве, которые пройдут не раньше весны.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "В целях увеличения скорости проезда по перекрывающему металлическому листу над опорой номер 14 прорабатываются варианты переходных участков сопряжения для плавного проезда. Планируемый срок выполнения работ с 5 по 7 января".