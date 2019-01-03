Вывоз мусора: не все оказались готовы к реформе

С 1 января в Перми, как и во всей стране стартовала «мусорная реформа». В некоторых пермских дворах вывозить отходы перестали - об этом горожане сообщают в социальных сетях публикуя снимки заваленных мусором контейнерных площадок.

Вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов с нового года занимается единый оператор - компания «Теплоэнерго». Но вот ответственность за содержание площадок под контейнерами лежит на Управляющих компаниях и ТСЖ. И если контейнеры все же вывозят, то сами площадки для мусора остаются не убранными.



Андрей Красников, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго»:

«Сейчас у людей появился канал, на который они могут жаловаться и появился ответственный. Если раньше где-то неделями не убирался мусор, то сейчас среднее время реагирования составляет 6 часов. Сейчас вопрос стоит не столько в вывозе, сколько в сметке мусора, который вокруг контейнерной площадки. Порядка 250 звонков мы уже отработали за три дня.»

О проблемах с вывозом мусора можно сообщить на горячую линию «Теплоэнерго»: 236-90-55, а также по телефону департамента ЖКХ администрации Перми: 212-63-79.

Добавим, что сегодня глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал вывоз мусора в Кировском, Дзержинском, Индустриальном, Свердловском районах. В выезде также принял участие министр ЖКХ Александр Шицын. В целом, обстановка с вывозом мусора в городе оценена как штатная, системных сбоев не зафиксировано, сообщили в администрации Перми. Проверка показала, что мусор своевременно вывозится в частном секторе Налимихи, микрорайонах Пролетарский и Акуловский. Ситуация с вывозом мусора на Нагорном также нормализовалась. Тем не менее, неудовлетворительной признана обстановка в микрорайонах Крохалева и Октябрьский, где зафиксированы переполненные контейнеры и складирование мусора рядом с ними (улицы Гусарова, Кузбасская, Лукоянова). Дмитрий Самойлов дал задание первому заму главы администрации Свердловского района Василию Пастуху обеспечить вывозку мусора с этой территории в течение суток. 6 января глава города проведет объезд Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Напомним, что тарифы на сбор и переработку твердых коммунальных отходов в Пермском крае составляют 3840 рублей за тонну мусора. При расчете на квартиру площадью 50кв метров получается примерно 169 рублей. Жителям частного сектора коммунальная услуга обойдется в 71 рубль 60 копеек на человека. При этом, плата не может превысить 143 рублей, даже если в доме прописаны больше 2х пермяков. Первые “платежки” с отдельной строкой расходов за вывоз мусора пермяки получат в феврале.