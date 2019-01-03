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← На эспланаде бегали Деды Морозы

Активный отдых: где в Перми можно покататься на лыжах и тюбинге

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лыжная база

Лыжные базы и трассы Перми ждут любителей активного отдыха. Например, на лыжной базе "Динамо" прокат лыжного снаряжения (лыжи, лыжные палки, ботинки) стоит 150 - 200 рублей. Детям до 10 лет и пенсионерам скидка 50%. Кроме того, там можно не только пройти лыжню, но и взять напрокат тюбинг или прокатиться на "банане" за снегоходом.

лыжная база

Всего же в пермских городских лесах обустроено 180 км профессиональных и любительских лыжных трасс. Горожане могут выбрать лыжную трассу в зависимости от близости к дому и ее протяженности. Самая короткая лыжня находится за Дворцом культуры железнодорожников в Черняевском лесу, на лыжной базе ПГНИУ (1,5 км), а самая длинная – «Лыжня здоровья» в Мотовилихинском лесничестве – (22 км). Лыжня начинается у спортивной базы «Динамо», она популярна среди профессиональных спортсменов.

В Мотовилихинском районе наиболее популярна трасса на лыжной базе «Динамо» протяженностью 9 км. В Индустриальном районе создано три лыжных трассы: «Тропа здоровья» в Черняевском лесу (2,5 км), на лыжной базе «Электрон» (6,5 км) и у спорткомплекса им. Сухарева (8 км). Любители лыжных прогулок в Кировском районе могут прогуляться у лыжной базы «Прикамье», ее длина составляет 20 км. Также в Верхне-Курьинском участковом лесничестве обустроена лыжня у спортклуба «Политехник». В Свердловском районе трасса протяженностью 18 км обустроена на лыжной базе «Звезда»

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 03.01.2019 в 19:53 в рубрике - Вести Пермь

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