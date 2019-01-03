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На эспланаде бегали Деды Морозы
Сегодня на эспланаде состоялся забег Дедов Морозов Побороться за звание самого быстро и энергичного пришли около полусотни Дедов Морозов и всего пара-тройка Снегурочек. Забег, конечно, условный: дистанция неопределённая - до памятника и обратно. Главное здесь всё-таки - атмосфера праздника. Поэтому наличие костюма Деда Мороза было почти обязательным условием. Уже на старте вперёд вырывается самый необычный Дед Мороз - в тёмных очках, стройный, в майке с надписью Беларусь. Он и одержал победу.
Виктор Тарантин, победитель забега Дедов Морозов - «Даже не успел разбежаться! Обычно Деды Морозы более длинные дистанции бегают - пока всех детей обойдут, подарки раздадут.. Так что мы только разогрелись».
Присоединиться к забегу могли все желающие - даже те, кто костюм забыл дома. Самым эмоциональным стал заключительный - детский старт. Для кого-то закончился победой, для кого-то падением. Взять реванш можно будет 7 декабря в парке Горького. В полдень здесь начнутся забеги для маленьких пермяков - самые младшие могут поучаствовать, сидя в санках.
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