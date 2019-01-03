Прогноз хороший: синоптики обещают теплую погоду вплоть до Рождества
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно прогнозам, в Прикамье будет комфортная погода, с небольшими осадками. Вплоть до 7 января температура воздуха днем составим от -5 до -10 градусов, ночью от -8 до -13. С понедельника начнется постпенное похолодание. К середине следующей недели температура воздуха опустится до -10 - 15 градусов днем и до -15 - 20 градусов ночью.
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