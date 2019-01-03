В Перми строят ледодром

В Перми на ул. Встречная скалолазы строят ледодром - ледяную стену для тренировок. Идея построить ледодром появилась у Ильи Денисова, скалолаза со стажем, который непрочь привлечь к такому виду спорта других людей. Первый раз ледодром попробовали построить в позапрошлом году и он оказался востребован пермяками.

Технология строительства проста - пространство между фанерными щитами и стеной заполняется снегом и проливается водой, в итоге место для подъёма будет представлять собой ледяной массив, по которому можно будет взбираться наверх с помощью альпинистских ледорубов. Ширина конструкции пять метров, высота десять. Восхождения будут проходить со страховкой. Закончить строительство ледодрома планируется к концу января.