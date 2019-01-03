Забег Дедов Морозов, конкурс Снегурочек и чемпионат по поеданию пельменей

Сегодня, 3 января, в главном ледовом городке Перми на площади у Театра-Театра гостей ждет насыщенная программа. Там пройдет фестиваль "Пермь Активная. Зима". Начнется все с парада сеговиков. С 12:00 до 16:00 все желающие смогут слепить снеговика на площадке Лето-Парка (пересечение ул. Петропавловской и Борчанинова). С собой можно принести различные украшения и аксессуары для снеговика. Призы получат «самые-самые» снеговики в следующих номинациях: самый высокий, самый широкий. Авторы «самых-самых» снеговиков получат призы.
В 13:00 у памятника Героям фронта и тыла на эспланаде пройдет большой костюмированный забег Дедов Морозов. Принять участие может каждый, у кого есть костюм Деда Мороза. В 14:00 состоится массовый забег всех желающих. Новогодние костюмы приветствуются.
В 15:00 на сцене ледового городка стартует конкурс "Активная Снегурочка".
В 16:30 на сцене ледового городка пройдет чемпионат Перми по поеданию пельменей. Заявки принимаются за 30 минут до начала мероприятия. Состязание будет проводиться в трех весовых категориях:
Победитель получит кубок и запас пельменей на всю зиму.
- до 45 кг;
- от 45 до 80 кг;
- более 80 кг.
В 17:30 в ледовом городке пройдет чемпионат по зимним забавам. Участников ждут игры в снежки, перетягивание каната (команда 5 человек), забеги на ледянках, битва на козле и т. д.
В 18:30 в ледовом городке состоится "Снежное побоище". Битва идет между двумя командами, каждая из которых имеет стратегический запас снега. Регистрация участников - не требуется.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В шести пермских кафе заработали зоны обогрева
Кто работает в новогодние дни?
Жители Закамска надеются на новогоднее коммунальное чудо от газовиков
«Т-34» - фильм, который никого не оставит равнодушным
Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых
Жители Прикамья могут пожаловаться на недобросовестный вывоз мусора
В новогодние каникулы отдыхаем активно
Готовьте ваши денежки: индексация тарифов ЖКХ
С 1 января меняются правила и стоимость прохождения техосмотра автомобилей
Массовые катания: раз каток, два каток
Добавить комментарий: