Забег Дедов Морозов, конкурс Снегурочек и чемпионат по поеданию пельменей

Сегодня, 3 января, в главном ледовом городке Перми на площади у Театра-Театра гостей ждет насыщенная программа. Там пройдет фестиваль "Пермь Активная. Зима". Начнется все с парада сеговиков. С 12:00 до 16:00 все желающие смогут слепить снеговика на площадке Лето-Парка (пересечение ул. Петропавловской и Борчанинова). С собой можно принести различные украшения и аксессуары для снеговика. Призы получат «самые-самые» снеговики в следующих номинациях: самый высокий, самый широкий. Авторы «самых-самых» снеговиков получат призы.

В 13:00 у памятника Героям фронта и тыла на эспланаде пройдет большой костюмированный забег Дедов Морозов. Принять участие может каждый, у кого есть костюм Деда Мороза. В 14:00 состоится массовый забег всех желающих. Новогодние костюмы приветствуются.