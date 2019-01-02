В шести пермских кафе заработали зоны обогрева

Пермяки, выбирающие в эти дни для прогулок Новогодний маршрут, в центре города могут воспользоваться услугами так называемых зон обогрева. Они заработали в шести кафе. Здесь люди могут согреться, сходить в туалет, а детям до 14 лет предложат бесплатный чай. Такой формат используется в Перми впервые, это эксперимент для организаторов и тех заведений, которые поддержали городскую инициативу. Планируется, что таким образом зоны обогрева будут действовать до 14 января, обозначены такие места специальными стикерами и указателями, чтобы гуляющие точно знали, на что они могут рассчитывать.

Наталья Молоковских, сотрудник кафе: "Очень много людей за чаем, родители с детьми, первый день было мало людей, потому что не особо знали про это, а сейчас информация разносится, и каждый второй приходит, пользуется популярностью. На улице холодно, приходят - пьют горячий чай, согреваются, уходят, катаются на коньках, приходят снова, пьют чай".