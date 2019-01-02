Кто работает в новогодние дни?

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Главные отделения Сбербанка ждут клиентов 4 января с 10 утра до 14:00. В этот же день будут открыты два офиса ВТБ 24 с 10:00 до 17:00  на пр. Комсомольский, 33 и ул. Сибирская, 53.

Почта России уже с завтрашнего дня начинает свою работу в обычном режиме, 6 января рабочий день будет сокращен на час. 

В поликлиниках каникулы, но с 3 по 6 число работают дежурные врачи, можно вызвать "неотложку". А вот МФЦ и ГИБДД закрыты с 30 декабря по 8 января.

 

 

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 02.01.2019 в 19:20 в рубрике - Вести Пермь

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