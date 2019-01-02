Жители Закамска надеются на новогоднее коммунальное чудо от газовиков

В Закамске жители одного из многоквартирных домов встретили Новый год без горячей воды. Могло быть и хуже. Причиной стала проверка внутридомового газового оборудования, которая выявила несоответствие конструкции самого дома современным требованиям безопасности. Кто прав и кто виноват в сложившейся ситуации?

«Пришли, сказали - у вас масса нарушений, и пока вы их не устраните, мы ничего не подключим».

Предпраздничные хлопоты жителей этого дома сменились хлопотами коммунальными. После визита сотрудников газовой службы здесь остались без возможности приготовить праздничный ужин и без горячей воды, которую обеспечивали газовые колонки.

Галина Локоткова, житель дома по ул.Федосеева, 15: «Ну может быть, требования поменялись, но надо было прийти пораньше - до Нового года или после».

Газовую плиту в итоге всё-таки подключили, а вот воду приходится греть.

После событий в Кизеле, когда из-за неисправности вентиляции погибли пять человек, к требованиям газовиков относятся с пониманием - рассказал Борис Крыласов. Мужчина готов устранять нарушения, но какие именно - ответа он так и не получил.

Борис Крыласов, житель дома по ул.Федосеева, 15: «Мы-то считаем, что цивилизованно это должно быть так: пришёл инженер, который имеет полномочия, написал предписание - сделать то-то, обозначить срок исполнения. А то пришли слесаря, патрубок вырезали - и будьте здоровы».

Редакции получить комментарий удалось: согласно письму газовиков, «грубые нарушения, угрожающие жизни и здоровью», выявлены именно в этой квартире.

ООО «Газпром газораспределение Пермь»: «Абонентом было самостоятельно проведено переустройство внутренних инженерных систем в квартире, что ведет к нарушению качества удаления продуктов сгорания от газового проточного водонагревателя. Дымоотводящая труба от проточного водонагревателя, установленного на кухне, проложена через стену и выведена в вентиляционный канал в ванной комнате. Вентиляционный канал в кухне не виден и, возможно, заклеен обоями».

Впрочем, по словам хозяев квартиры, никакой самодеятельности не было - такая схема водо- и газоснабжения спроектирована и утверждена в конце 90-х, с печатью организации «Уралгазсервис».

Все дома в этом квартале примерно одного возраста - таким оборудованием люди пользуются последние 20 лет. Так что проблема эта не последних - праздничных - дней.

Без горячей воды остаются несколько квартир этого дома и часть соседнего. Люди пробуют сами устранить нарушения, но без конкретных требований сделать это крайне сложно - вместе с тем задать вопрос специалистам можно будет только после окончания праздников. Здесь ждут, что газовики всё-таки откликнутся и надеются на новогоднее коммунальное чудо.