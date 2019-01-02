«Т-34» - фильм, который никого не оставит равнодушным

В зале ни одного свободного кресла. На экране сверхзрелищного кинотеатра IMAX премьера - "Т-34". Реалистичность, какой еще никогда не было. Здесь зритель почувствует, как снаряды вонзаются в бронированную сталь и что испытывают бойцы за мгновение до взрыва.

Автор культовой "Бригады" и "Боя с тенью"открывает новую страницу кино. Алексей Сидоров - и режиссер, и сценарист картины. Он готовил "Т-34" больше трех лет, стараясь быть максимально точным в каждой детали и требуя того же от актеров. Одна из главных ролей у пермяка Антона Богданова, он играет танкиста. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По замыслу сюжета, который основан на реальных событиях, группа на легендарном танке Т-34 прорывается из плена.

В фильме снимался не макет, а настоящий действующий "Т-34". Обнаружили машину у коллекционеров, которые много лет воссоздавали танк, собирая его из деталей разных Т-34 времен войны. Все сцены внутри танков снимались в кабинах настоящих боевых машин, где операторской группе удавалось разместить до 5 камер.

Один из главных героев киноленты пишет на танке «Пермь», и здесь тоже есть исторические корни. Легендарному Уральскому танковому добровольческому корпусу в этом году исполняется 75 лет. Он прошел от Курска и до Берлина на танках Т-34.

Главные комплименты кинокартине, конечно, от зрителей. Только положительные отзывы, неподдельные эмоции и даже слезы на глазах.

Эта история о прошлом рассказана суперсовременно, с большим количеством интересных деталей. «Форсаж на танках» - так приключенческий боевик уже окрестили во многих рецензиях. Но эта картина еще и о людях, а может, и в первую очередь о людях - о героях, о силе характера. Пермяки могут посмотреть киноленту во всех городских кинотеатрах - на больших экранах Т-34 будут показывать все новогодние праздники.



