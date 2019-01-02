Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых

«Т-34» - фильм, который никого не оставит равнодушным

смотреть видео

т-34

В зале ни одного свободного кресла. На экране сверхзрелищного кинотеатра IMAX премьера - "Т-34". Реалистичность, какой еще никогда не было.  Здесь зритель почувствует, как снаряды вонзаются в бронированную сталь и что испытывают бойцы за мгновение до взрыва.

Автор культовой "Бригады" и "Боя с тенью"открывает новую страницу кино. Алексей Сидоров - и режиссер, и сценарист картины. Он готовил "Т-34" больше трех лет, стараясь быть максимально точным в каждой детали и требуя того же от актеров.  Одна из главных ролей у пермяка Антона Богданова, он играет танкиста. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. По замыслу сюжета, который основан на реальных событиях, группа на легендарном танке Т-34 прорывается из плена.

В фильме снимался не макет, а настоящий действующий "Т-34". Обнаружили машину у коллекционеров, которые много лет воссоздавали танк, собирая его из деталей разных Т-34 времен войны. Все сцены внутри танков снимались в кабинах настоящих боевых машин, где операторской группе удавалось разместить до 5 камер.

Т-34

Один из главных героев киноленты пишет на танке «Пермь», и здесь тоже есть исторические корни. Легендарному Уральскому танковому добровольческому корпусу в этом году исполняется 75 лет. Он прошел от Курска и до Берлина на танках Т-34.

Главные комплименты кинокартине, конечно, от зрителей. Только положительные отзывы, неподдельные эмоции и даже слезы на глазах.

Эта история о прошлом рассказана суперсовременно, с большим количеством интересных деталей. «Форсаж на танках» - так приключенческий боевик уже окрестили во многих рецензиях. Но эта картина еще и о людях, а может, и в первую очередь о людях - о героях, о силе характера. Пермяки могут посмотреть киноленту во всех городских кинотеатрах - на больших экранах Т-34 будут показывать все новогодние праздники. 


Мария Шилова

Метки: в Перми, В России, Кино

Опубликовано: 02.01.2019 в 18:34 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых

Жители Прикамья могут пожаловаться на недобросовестный вывоз мусора

В новогодние каникулы отдыхаем активно

Готовьте ваши денежки: индексация тарифов ЖКХ

С 1 января меняются правила и стоимость прохождения техосмотра автомобилей

Массовые катания: раз каток, два каток

Новогодние праздники: театральная афиша

Формула успеха. Большой Рождественский концерт

Экспертиза праздничного стола: выбираем правильное шампанское

В Новый год в Усольском районе сгорел жилой дом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых

Обратите внимание

в Перми

«Т-34» - фильм, который никого не оставит равнодушным

Главные комплименты новой кинокартине - от зрителей. Только положительные отзывы, неподдельные эмоции и даже слезы на глазах.
02.01.2019 в 18:34

Метки: в Перми, В России, Кино

Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых

В главном ледовом городке Перми будет чем заняться не только детям, но и взрослым.
02.01.2019 в 18:06

Метки: в Перми, Общество, Культура

Жители Прикамья могут пожаловаться на недобросовестный вывоз мусора

Горячая линия будет работать все праздничные дни с 1 по 8 января.
02.01.2019 в 17:40

Метки: в Перми, в Пермском крае

Готовьте ваши денежки: индексация тарифов ЖКХ

Индексация пройдет в два этапа: с января тарифы будут увеличены на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%.
02.01.2019 в 15:40

Метки: в Перми, В России, Деньги

С 1 января меняются правила и стоимость прохождения техосмотра автомобилей

В Пермском крае тариф устанавливается в размере 655 рублей.
02.01.2019 в 14:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

«Т-34» - фильм, который никого не оставит равнодушным

Главные комплименты новой кинокартине - от зрителей. Только положительные отзывы, неподдельные эмоции и даже слезы на глазах.
02.01.2019 в 18:34

Метки: в Перми, В России, Кино

Готовьте ваши денежки: индексация тарифов ЖКХ

Индексация пройдет в два этапа: с января тарифы будут увеличены на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%.
02.01.2019 в 15:40

Метки: в Перми, В России, Деньги

На эспланаде появятся ледовые борцы сумо и герои анимэ

В Зимнем вернисаже примут участие 22 скульптора из России, Китая, Малайзии и Сингапура
28.12.2018 в 12:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Анонс

Пермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернете

«Яндекс» проведет трансляцию спектакля 29 декабря
28.12.2018 в 10:40

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Культура, Анонс

Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

По словам Евгения Зиничева, произошло возгорание строительных материалов
27.12.2018 в 15:36

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Происшествия, Общество

Лента новостей RSS каналы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную