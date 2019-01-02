Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых

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ледовый городок

Главным центром притяжения в новогодние каникулы должен стать главный ледовый городок у Театра-Театра. С завтрашнего дня там плотное расписание самых разных праздничных мероприятий. Будет чем заняться не только детям, но и взрослым, которые уже завтра сойдутся в скоростном поедании пельменей. Жизнь в городке кипит!

Ледовый городок открылся 30 декабря в 18:00 и теперь будет работать ежедневно по графику: будни – с 12:00 до 22:00, выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.  Коррективы в график работы городка может внести погода: при температуре выше -4С эксплуатация ледовых горок не рекомендуется.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 02.01.2019 в 18:06 в рубрике - Вести Пермь

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