Ледовый городок - центр притяжения для детей и взрослых

Главным центром притяжения в новогодние каникулы должен стать главный ледовый городок у Театра-Театра. С завтрашнего дня там плотное расписание самых разных праздничных мероприятий. Будет чем заняться не только детям, но и взрослым, которые уже завтра сойдутся в скоростном поедании пельменей. Жизнь в городке кипит!

Ледовый городок открылся 30 декабря в 18:00 и теперь будет работать ежедневно по графику: будни – с 12:00 до 22:00, выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00. Коррективы в график работы городка может внести погода: при температуре выше -4С эксплуатация ледовых горок не рекомендуется.