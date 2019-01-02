В новогодние каникулы отдыхаем активно
Урал – райское место для всех желающих отдохнуть в активном режиме. Природные красоты, чистый воздух и развитая инфраструктура на горнолыжных базах Пермского края ждут любителей экстремальных видов спорта. Трассы длиной от 80 до 5000 метров, лесные массивы, услуги тренеров и тёплый приём готовы оказывать комплексы "Губаха" в посёлке Первомайский, "Такман" и "Огонёк" в Чусовом, "Иван- Гора" в Гамово, "Жебреи". Достойно отдохнуть за небольшие деньги предлагают горнолыжные базы "Полазна" и "Ашатли- Тулва".
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