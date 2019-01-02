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← Готовьте ваши денежки: индексация тарифов ЖКХ

В новогодние каникулы отдыхаем активно

Жебреи

Урал – райское место для всех желающих отдохнуть в активном режиме. Природные красоты, чистый воздух и развитая инфраструктура на горнолыжных базах Пермского края ждут любителей экстремальных видов спорта. Трассы длиной от 80 до 5000 метров, лесные массивы, услуги тренеров и тёплый приём готовы оказывать комплексы "Губаха" в посёлке Первомайский, "Такман" и "Огонёк" в Чусовом, "Иван- Гора" в Гамово, "Жебреи". Достойно отдохнуть за небольшие деньги предлагают горнолыжные базы "Полазна" и "Ашатли- Тулва". 

Метки: в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 02.01.2019 в 16:12 в рубрике - Вести Пермь

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