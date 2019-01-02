Готовьте ваши денежки: индексация тарифов ЖКХ
С первого месяца нового года начнется индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Она пройдет в два этапа: с января тарифы будут увеличены на 1,7%, а с 1 июля - на 2,4%. Ранее индексация проводилась только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20%.
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