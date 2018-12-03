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В Прикамье официально открыли горнолыжный сезон

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лыжники

В Прикамье официально открыли горнолыжный сезон.

На календаре декабрь. Наступила зима, но пока ни один горнолыжный курорт Пермского края о своем открытии официально не объявил.  Но в социальных сетях вот уже неделю пользователи публикуют фотографии с горнолыжных склонов края.  Пришла ли пора расчехлять оборудование лыжникам и сноубордистам?

Лайф-хак для тех, кто очень хочет кататься, но пока не приобрел свой комплект лыж. Прямо на склоне всем желающим дают бесплатно протестировать самые новые модели.

лыжники

В п. Жебреи Пермского района трассы Бивень, Миг и Спортивная уже открыты. Заработал и учебный склон - служба инструкторов готова поставить детей на лыжи или сноуборды.

 К открытию горнолыжного сезона важно правильно подготовить и оборудование: отпарафинить, заточить канты, настроить правильно по весу.

Цены на горнолыжных курортах Пермского края остались на уровне прошлого года. Так, в Губахе разовый подъем обойдется в 130 руб, днейной ски-пасс 1200. На Такмане 90 и 1000 рублей соответственно. Жебреи - 80 и 1000 рублей.

Снега достаточно, три трассы открыты, настроение замечательное! На этой неделе в п. Жебреи обещают открыть еще 2 трассы - Арбат и Лисью.

 

Мария Шилова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 03.12.2018 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

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