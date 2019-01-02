С 1 января меняются правила и стоимость прохождения техосмотра автомобилей

1 января меняются правила и стоимость прохождения техосмотра автомобилей. Теперь саму процедуру намерены фиксировать. Изображения планируется направлять на сервер МВД, таким образам центрам инструментального контроля придётся закупить дорогостоящее оборудование. Как следствие - увеличение тарифа. Предельную плату с нового года устанавливают в каждом регионе. Больше всех будут платить ленинградцы - 940 рублей. В Пермском крае тариф - 655 рублей, в течение последних 10 лет стоимость техосмотра составляла 399 рублей 90 копеек.