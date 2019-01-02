Массовые катания: раз каток, два каток

Активно насладиться праздничными выходными днями на открытом воздухе можно на городских катках Перми. Начиная с 30 декабря на площади Театра-Театра любителям зимних забав доступен главный каток Перми. Выход на лед бесплатный! Готовы к приёму гостей по установленным тарифам муниципальные катки на стадионах «Юность», «Трудовые резервы» и «Гайва». А также в парке «Счастье есть» и сквере «Золотые пески». Крытые катки - во дворце спорта «Орлёнок» и спорткомплексе имени Сухарева.

К каждом районе города усилиями управляющих компаний и ТОСов есть свои, заслуживающие внимания, местные ледовые арены.