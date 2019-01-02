Новогодние праздники: театральная афиша

Театры города Перми в эти новогодние праздники работают в самом праздничном режиме.

"Снеговик почтовик", Новогодний карнавал "Белоснежка и 7 семь гномов". 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8 января.

Пермский театр кукол! Для малышей трёхлеток в малом зале "Снеговик - почтовик" рассказывает свои сказки. Для детей постарше - кому за 9 - премьера сезона "Белоснежка и 7 гномов". Спектакль по знакомой всем сказке братьев Гримм о юной Белоснежке, злой мачехе, влюблённом Принце и семи трудолюбивых гномах. Старинный сказочный сюжет приобретает черты комедии, мелодрамы, ужасов и даже боевика. Всеми привычные волшебные герои разговаривают и шутят совершено современным языком.

"Снежная королева" 5, 6, 7 января.

В Театре-Театре новогоднюю сказку превратили в квест. Начало этой истории вполне себе традиционное. В первой картине Герда, Кай и бабушка беззаботно болтают у окна. И вдруг в комнате появляется Снежная королева. Ребята все вместе во главе с Гердой перемещаются по закоулкам театра. И каждый раз они попадают в какие-то волшебные пространства. Примечательно то, что движутся здесь только зрители. Актёры всегда остаются на своих локацииях.

"Зимняя сказка" - 4, 5 января

"Сказки про Ёжика в тумане" 6, 7, 8 января

Театр юного зрителя замахнулся на философию и ждёт в эти каникулы умных детей - обязательно с их родителями. Эта постановка особенная, она не похожа на привычные детские сказки Пермского Театра юного зрителя, она вообще не похожа ни на одну постановку в стране.

Балет "Щелкунчик" 3, 4, 5, 6 января.

Пермский театр оперы и балета. Здесь традиционно пройдет балет "Щелкунчик", но в авторской редакции Алексея Мирошниченко. В его постановке Маша - главная героиня - теперь не маленькая девочка, которая играет в куклы, а 15-летний подросток, с которой во время сна происходят волшебные метаморфозы, а в конце спектакля она просыпается уже юной девушкой. Полностью изменена хореография спектакля. Алексей Мирошниченко поставил задачу придумать что-то новое в рамках классического балета.