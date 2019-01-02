Формула успеха. Большой Рождественский концерт
В Перми представили лучшие номера 12-го телевизионного детского конкурса "Формула успеха". Организаторы определяют его как самый демократичный на свете конкурс, в котором нет проигравших, гала-концерт победителей прошел в Пермском театре оперы и балета.
Итоговый концерт - большое представление по мотивам Джанни Родари «Синяя стрела». Главный герой должен получить волшебную флейту, в этом ему помогали сами участники творческого конкурса.
Телевизионный конкурс детского творчества предлагает всем зрителям - детям и взрослым - наполниться вдохновением, включить воображение и зарядиться позитивом!
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