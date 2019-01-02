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Экспертиза праздничного стола: выбираем правильное шампанское

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шампанское

Роскачество опубликовало предварительные результаты оценки вкуса и качества российских игристых вин. Всего было проверено 50 образцов. Главный итог радует - практически всё шампанское неплохое. Есть нюансы. Среди классических вин, произведенных классическим методом, то есть настоенных несколько лет, только два производителя показали высокий результат - кубанский "Абрау-Дюрсо" и крымский "Новый Свет".  Такое шампанское стоит в районе 1000 рублей за бутылку. 

Эксперты пришли к выводу, что российские вина из винограда вполне достойного уровня можно приобрести в ценовой категории до 500 рублей. Правда, стоит помнить, что такое шампанское долго храниться не должно даже в закрытой бутылке, поэтому при покупке нужно обязательно смотреть на дату производства.  

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.01.2019 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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