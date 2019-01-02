В Новый год в Усольском районе сгорел жилой дом

В 4 утра 1 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Володин Камень Усольского района. Дом был полностью в огне, когда на место прибыли первые пожарные. Площадь пожара составила 48 кв.метров. Тушение осложнялось тем, что ближайший водоисточник расположен в 800 метрах от места. Огнебоцам пришлось подвозить воду для тушения пожара. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении принимали участие 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность печи. Пострадавших на пожаре нет.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности при обращении с открытым огнем, при эксплуатации печей и электрооборудования.