В России выросла ставка НДС

Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18% до 20%. Это станет главной причиной роста цен в наступающем году. По прогнозам Центробанка товары и услуги подорожают в среднем на 2%, скептики уверены - более, чем на 10. Изменений не должно произойти на рынке медицинских, детских товаров и продовольствия - для них действует сниженная ставка НДС 10%. Нулевая - для экспортёров, а вот импортные товары в цене значительно вырастут, особенно автомобили, бытовая техника и электроника.