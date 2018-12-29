Всё к Новому году
Новогодние ярмарки, несмотря на официальную информацию, сегодня закрываться не намерены. Сами продавцы решили, что будут торговать до последнего - то есть чуть ли не до первой звезды 31 декабря. Что можно купить на таких ярмарках?
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