В гости к детям пришел Дед Мороз в погонах

Поезд Безопасности во главе с Дедом Морозом побывал в центре помощи детям в Кировском районе Перми. Разделившись на команды, подростки на импровизированных станциях встречались с разными людьми : полицейскими, врачами и общественниками. После успешного завершения путешествия, ребята получили подарки. И узнали, что у Деда Мороза под шубой погоны полицейского - ведь и акция называется «Полицейский Дед Мороз».