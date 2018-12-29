В гости к детям пришел Дед Мороз в погонах
Поезд Безопасности во главе с Дедом Морозом побывал в центре помощи детям в Кировском районе Перми. Разделившись на команды, подростки на импровизированных станциях встречались с разными людьми : полицейскими, врачами и общественниками. После успешного завершения путешествия, ребята получили подарки. И узнали, что у Деда Мороза под шубой погоны полицейского - ведь и акция называется «Полицейский Дед Мороз».
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