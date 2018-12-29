Пермяки участвуют в большой новогодней велопрогулке
В Перми сегодня пройдет большая новогодняя велопрогулка. Протяженность маршрута - около 20 км. Велосипедисты соберутся возле Театра-Театра и колонной отправятся по городу.
Участвовать могут все. Необходимо запастись фонариком, необходимым снаряжением и приехать на велосипеде. Сбор в 21.15. Прогулка продлится до полуночи.
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