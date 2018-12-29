Пермского «Щелкунчика» будут транслировать онлайн

Сегодня в 19:00 в Пермском театре оперы и балета будут давать нашумевшего "Щелкунчика", балет, поставленный Алексеем Мирошниченко в 2017 году. Билеты в ложи уже проданы, но сегодня впервые спектакль будет транслировать в прямом эфире «Яндекс». Интернет-пользователи смогут смотреть балет одновременно со зрителями в зале.