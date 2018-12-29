Сцены из жизни любимых театров покажут на пермской набережной
Заглянуть за кулисы любимых театров предложат пермякам, которые в новогодние дни придут на набережную. Этой зимой здесь вновь начнут показывать видеоинсталляции.
Впервые уличное шоу продемонстрировали ровно год назад. В этом году количество проекторов увеличено - с 25 до 29. Старт проекта назначен на 30 декабря.
По задумке организаторов, прогулка по набережной должна превратиться в небольшую экскурсию, во время которой зрители узнают интересные факты о пермских театрах, услышат звуки симфонического оркестра и аплодисменты зрителей. Первые сеансы запланированы на 30 декабря в 19:00, 20:00 и 21:00 час.
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