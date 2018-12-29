Спортивные итоги года

Итоги года подвели в краевом Министерстве спорта. 2018-й год запомнился Чемпионатом мира по греко-римской борьбе, чемпионатами России по боевым искусствам, кроссфиту, силовому экстриму, Первенством России по биатлону в Чайковском. Достижения спортсменов на международных и отечественных аренах отметили на возобновлённом конкурсе «Спортивная элита Прикамья». Своими голосами болельщики отметили победы: летающего лыжника Евгения Климова на летнем и зимнем Кубках мира, штангиста Артёма Окулова на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике, триумфаторов отечественного подиума - пермских самбисток, и других. Активным участием прикамцы поддержали массовые проекты, отмеченные пермским брендом: «Международный марафон», «Фестиваль скандинавской ходьбы», «Городской лыжный спринт». Нашли свою аудиторию программы доступного спорта - такие, как «Тренер нашего двора». В будущем году новую жизнь обретёт традиция Спартакиад трудовых коллективов.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Стали реализовываться проекты по строительству площадок открытых – 108-ПМ, называется. Мы построили более 60 площадок по краю. И это очень интересные площадки для массового спорта: для волейбола, баскетбола, мини-футбол, воркаут-центры. Мы продолжим в течение трех лет эти площадки строить".

В 2019 году Прикамье ожидает ряд знаковых событий, в их числе: финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица» в марте в Чайковском, матч отборочного турнира Кубка мира по баскетболу между сборными России и Финляндии в феврале в Перми, чемпионат России по тайскому боксу, а также финальные игры детского хоккейного турнира «Золотая шайба», в котором будут задействованы все ледовые арены города.