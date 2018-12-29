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← Пассажиров Большого Савино встречали и провожали под звуки белого рояля

Чусовской мост полностью открыт для движения

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мост

 На Чусовском мосту завершились работы по устранению дефекта. Движение возобновлено в обе стороны.

Причиной ограничения движения стала неисправность деформационного шва - важнейшего элемента строения. Деталь предназначена для уменьшения нагрузки на конструкцию. В будущем будет рассмотрен вопрос о её полной замене, на данный момент поверх  установлен металлический лист.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.12.2018 в 12:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Пассажиров Большого Савино встречали и провожали под звуки белого рояля

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