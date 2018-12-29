Чусовской мост полностью открыт для движения

На Чусовском мосту завершились работы по устранению дефекта. Движение возобновлено в обе стороны.

Причиной ограничения движения стала неисправность деформационного шва - важнейшего элемента строения. Деталь предназначена для уменьшения нагрузки на конструкцию. В будущем будет рассмотрен вопрос о её полной замене, на данный момент поверх установлен металлический лист.