Чусовской мост полностью открыт для движения
На Чусовском мосту завершились работы по устранению дефекта. Движение возобновлено в обе стороны.
Причиной ограничения движения стала неисправность деформационного шва - важнейшего элемента строения. Деталь предназначена для уменьшения нагрузки на конструкцию. В будущем будет рассмотрен вопрос о её полной замене, на данный момент поверх установлен металлический лист.
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