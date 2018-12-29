Пассажиров Большого Савино встречали и провожали под звуки белого рояля

Пассажиров Большого Савино встречали и провожали звуками белого рояля. За инструментом музыканты не рядовые.

Чиновники краевого Министерства культуры тоже люди искусства. И они готовы это доказывать не словом, а делом. Точнее – песней и замечательной игрой на рояле.

Белый рояль уже стал визитной карточкой зала ожидания Пермского аэропорта. Играли на нем обычно преподаватели и выпускники музыкального колледжа. Но накануне за инструмент сел заместитель министра культуры Александр Протасевич. В свое время он играл в военном оркестре полковника Лицмана.

В репертуаре популярная классика, произведения Баха, а еще джаз. Мелодии сразу привлекают внимание пассажиров.

Вторым героем этого вечера стала еще одна замминистра – Марина Илюхина. В детстве она училась в музыкальной школе, а недавно взяла несколько уроков по вокалу, чтобы подготовиться к этому выступлению.

Марина Илюхина, заместитель министра культуры Пермского края: "Представляете, как внутри сейчас все мандражирует? Это и есть состояние творческого куража, творческого мандража, которое нужно чувствовать, знать, и тогда ты будешь понимать тех людей, с которыми сотрудничаешь".

В зале ожидания Пермского аэропорта мелодии белого рояля будут звучать до 8 января. Насладиться выступлениями пассажиры смогут в 13.00 дня и в 19.00 часов вечера.