«Т-34» в IMAX: пермяки оценили большую премьеру

Премьеру нашумевшего фильма «Т-34» пермяки смогут увидеть одними из первых, массово – уже 1 января. До этого смотреть кино могут только посетители кинозалов, оборудованных IMAX.

И вновь пермяки одними из первых могут оценить работу Алексея Сидорова «Т-34» - автора «Бригады» и "Боя с тенью". Эксклюзивно с 27 декабря только в IMAX. А до этого 21-го числа в краевой столице прошёл премьерный показ, еще раньше - только в Москве.

Всей семьей в кинотеатр - это про Воробьевых. Причем инициатива похода за впечатлениями исходила не от подрастающего поколения.

Картину о том, как советские солдаты совершили побег из нацистского плена во время Второй мировой войны, конвертировали в широкий формат, который работает на то, чтобы усилить зрительские эмоции от увиденного.

Сергей Попов, инженер по кинооборудованию: "Он достоин формата IMAX, потому что в нём присутствуют отличные спецэффекты и звук!".

В фильме один из главных героев, которого сыграл Антон Богданов, написал на броне танка слово «Пермь». Это отсылка к 75-летию Уральского танкового корпуса. Перед показом у зрителей была возможность пообщаться с актером.

Антон Богданов, актер: "Это очень честное кино, кино не про войну, это приключенческий, молодежный актуальный блокбастер в декорациях Великой Отечественной войны. Там даже как таковой Великой Отечественной войны только первая часть фильма, первый бой, все остальное происходит в Германии, непосредственно побег из лагеря".

«Форсаж на танках» так картину уже окрестили кинокритики. Центральное место в двухчасовом полотне, кончено, отдано легендарному Т-34.

Даже титры у фильма звучат драйвово. Увидеть всё своими глазами и погрузиться в экранную фантазию можно во всех кинотеатрах страны уже в первый день 2019 года.