Пермский зоопарк лучше всех подготовился к году Свиньи

Перед Новым годом в зоопарке появился новый подопечный - обычная домашняя свинка Николь. За воспитанием поросенка внимательно следят зоологи, сейчас ей нельзя переохлаждаться и подолгу оставаться вне теплого помещения. Эта порода, по словам специалистов, даже может понимать простейшие команды.

Елена Бессонова, ветеринарный врач Пермского зоопарка: "Это очень смышленый поросенок, сотрудники зоопарка ее сейчас дрессируют".

Все новогодние праздники для маленьких гостей здесь будет работать контактный зоопарк, где можно не только увидеть, но и потрогать главный символ 2019 года.

А еще в зоопарке подвели итоги акции по сбору «теплых вещей» для хищников. В Пермском зоопарке приняли сотни старых, шуб, пуховиков и дубленок. Пакеты приносили прямо к проходной. Правда, зачем это нужно, знали далеко не все.

Оказывается, из вещей с натуральным мехом шьют манекены. Они нужны, чтобы усилить двигательную активность у хищников, которая зимой сведена к минимуму.

Шьют манекены здесь же, в Пермском зоопарке. Их уже опробовали в клетках с рысью, волками, тиграми и медведями. Последним натуральная шуба так понравилась, что они унесли ее к себе в берлогу. В результате выводы зоологов однозначны - эксперимент удался. На данный момент меховые изделия зоопарку не требуются.