Пермский зоопарк лучше всех подготовился к году Свиньи

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поросенок Николь

Перед Новым годом в зоопарке появился новый подопечный - обычная домашняя свинка Николь. За воспитанием поросенка внимательно следят зоологи, сейчас ей нельзя переохлаждаться и подолгу оставаться вне теплого помещения. Эта порода, по словам специалистов, даже может понимать простейшие команды.

свинка

Елена Бессонова, ветеринарный врач Пермского зоопарка: "Это очень смышленый поросенок, сотрудники зоопарка ее сейчас дрессируют". 

Все новогодние праздники для маленьких гостей здесь будет работать контактный зоопарк, где можно не только увидеть, но и потрогать главный символ 2019 года.

А еще в зоопарке подвели итоги акции  по сбору «теплых вещей» для хищников. В Пермском зоопарке приняли сотни старых, шуб, пуховиков и дубленок. Пакеты  приносили прямо к проходной. Правда, зачем это нужно, знали далеко не все. 

Оказывается, из вещей с натуральным мехом шьют манекены. Они нужны, чтобы усилить двигательную активность у хищников, которая зимой сведена к минимуму.

медведь

Шьют манекены здесь же, в Пермском зоопарке. Их уже опробовали в клетках с рысью, волками, тиграми и медведями. Последним натуральная шуба так понравилась, что они унесли ее к себе в берлогу. В результате выводы зоологов однозначны - эксперимент удался. На данный момент меховые изделия зоопарку не требуются.

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.12.2018 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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