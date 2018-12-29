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План выполнили - можно зажигать огни на ёлке

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елка

15,5 млн тонн нефти, 2 млрд кубов газа добыто, 118 новых скважин пробурено в минувшем году. Таков был план и только после его выполнения нефтяники зажгли сегодня новогоднюю елку. Тем более, что и планы на будущее уже сформированы.

Это традиция нефтяников - отмечать выполнение плана зажжением огней на своей новогодней ёлке в центре города.

До того, как зажглись огни, нефтяники традиционно подвели итоги уходящего года. Нефтедобытчики показали хороший результат, добыв почти 15,5 миллионов тонн нефти, два миллиарда кубов газа и пробурив 118 новых скважин. Кстати, в следующем году, именно бурению будет повышенное внимание.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и Свердловской области: "Нефтяники, добычники, уверенно смотрят в завтрашний день, программы все сформированы, как говорят, все бланки уже подписаны, утверждены, остаётся только засучив рукава работать".

Итоговая встреча прошла в новом здании «ЛУКОЙЛа», открытие которого стало одним из событий уходящего года. Именно здесь глава региона Максим Решетников и президент нефтяной компании Вагит Алекперов подписали протокол о взаимодействии на 2019 год. А это инвестиции - в производство и в социальную сферу региона, традиционно для нефтяников - образование, спорт, культура. Один из грандиозных проектов социнвестирования этого года, например, обновлённая площадь в Чернушке, которая кардинально преобразилась.

Что касается производства, здесь используется весь потенциал нефтяников, в том числе современные технологии - например, цифровизация. Одним из успешных проектов для нефтяников стал запуск центров интегрированных операций, по сути - контроль и управление из одной точки.

Наступающий 2019-й  станет для нефтяников годом большого праздника - 90-летия Пермской нефти, так что настрой рабочий и праздничный одновременно - до Нового года осталось несколько дней.

И вот праздничный ансамбль можно считать завершённым - ёлка зажгла свои огни, ярко встречает пермяков «Спираль времени» - новый арт-объект от нефтяников, и сам центральный офис, который тоже играет цветами новогодней иллюминации.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 29.12.2018 в 11:03 в рубрике - Вести Пермь

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