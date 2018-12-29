Возле посёлка Кукуштан открыли новую заправку с душем

Автомобильные заправки как новое слово на дороге. Такие появились сегодня и в Пермском крае. При желании здесь можно получить даже горячий душ.

Первым клиентам кофе бесплатно. АЗС возле посёлка Кукуштан обслуживает автомобили и большегрузы, идущие по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург. В сутки - до 20 тысяч машин. Прежняя заправка с таким потоком уже не справлялась. Сейчас в большом торговом зале работает кафе, где можно полноценно пообедать, комнаты личной гигиены и даже душ - для тех, кто в дороге проводит не один день.

Владимир Лопатин, директор строительной фирмы «Артель»: "Само здание 280-го формата - почти максимальный стандарт для трассовых заправок - он здесь и осуществлён".

Использовать время здесь можно максимально рационально: пока заправляется автомобиль, поставить на зарядку телефон и выпить чашку натурального кофе. Уложиться можно в 5 минут или отдохнуть подольше в новогодней обстановке.

Ирина Валитова, менеджер АЗС: "У нас есть полный ассортимент товаров в дорогу для клиентов, у нас есть детский уголок. Кроме того, на АЗС есть большая стоянка для большегрузных машин, потому что мы находимся рядом с федеральной трассой".

Сегодня 126 «лукойловских» заправок на территории Пермского края обслуживает «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Символом бесперебойной работы каждой уже стали часы, подаренные генеральным директором.

Андрей Гаврилец, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»: "Мы делаем подарки автолюбителям и в этом году мы запускаем две автозаправочные станции в Пермском крае. Это хорошая традиция, которую мы и впредь будем поддерживать".

Вторая обновлённая заправка начала работу на улице Макаренко. Угодить обещают даже самым маленьким, а взрослые оценят, что здесь реализуются все виды топлива.