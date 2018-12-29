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← Пермский ЯК-40: в воздушном такси для вип-персон сможет побывать каждый

Мусорный вопрос: горячая линия будет работать все новогодние каникулы

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мусор

Жители Прикамья смогут пожаловаться на недобросовестный вывоз мусора с контейнерных площадок в праздничные дни. Жалобы начнут принимать с 1 января на специальной горячей линии.

С 1 января вывоз и утилизация мусора перейдет из жилищной услуги в коммунальную. В квитанциях за коммунальные услуги у жителей появится новая строка. Утвержденный тариф - 3840 рублей за тонну мусора. При расчете на квартиру площадью 50 кв. метров получается примерно 169 рублей. Жителям частного сектора коммунальная услуга обойдется в 71 рубль 60 копеек на человека. При этом плата не может превысить 143 рублей, даже если в доме прописаны больше двух пермяков.

Горячая линия будет работать все праздничные дни с 1 по 8 января. Подать жалобу можно по телефону 236-90-55.

Андрей Красников, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго»: "Мы отправляем заявку нашему возчику, который закреплен за этой территорией. Он выезжает. Проводит фотофиксацию. Фиксирует, что завалено, убирает. Фиксирует, что убрал. Высылает нам. Мы отвечаем гражданину, что заявка отработана".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.12.2018 в 10:04 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермский ЯК-40: в воздушном такси для вип-персон сможет побывать каждый

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