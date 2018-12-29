Пермский ЯК-40: в воздушном такси для вип-персон сможет побывать каждый

Самолет, замеченный накануне ночью на улицах Перми, отправится в пермский музей авиации. Здесь он будет собран и вскоре предстанет перед посетителями. Тем более, что этот борт далеко не прост.

Когда еще удастся прокатиться на самолете не в салоне, а практически верхом. В небе он развивал скорость максимум 546 километров в час, а на земле не больше 60. Что сказать - не его стихия.

Размах крыла сорокового ЯКа - 25 метров, поэтому их заранее разобрали. Иначе он не поместился бы и на шестиполосной дороге. А так - чуть выходит за пределы одной автомобильной полосы. Немногие прохожие в спешке достают телефоны.

Вероятно, свое последнее пристанище самолет обрел в пермском авиационном музее в качестве экспоната. Произведен в 1974-м в Саратове. Борт-номер - РА-87418. Больше двадцати тысяч часов налета. В последние годы работы - с вип-персонами на борту.

Сергей Павлов, директор по развитию пермского музея авиации: "Этот самолет интересен тем, что внутри он переоборудован в бизнес-джет, то есть там не кресла, а кожаные диваны, если верить сотрудникам аэропорта, этот самолет создавался под губернаторов наших".

Галина Смагина объясняет, как поднять ЯК в воздух. Когда работала в Азии, она была единственной женщиной-пилотом, да еще и командиром корабля. Только на сороковом ЯКе отлетала 9 лет. Говорит, влюбилась в него с первого взгляда.

Галина Смагина, почетный гражданин г. Перми: "Этот самолет, как такси, на нем летать очень просто. Сам самолет создавался для полета в горах, зайти на посадку на узкую полосу, на ограниченную, очень маневренный".

Пермский ЯК-40 займет свое место в музее, летом 2019-го будет собран целиком и примет первых посетителей.