В ТЮЗе реконструируют сцену

Пермский театр юного зрителя объявил аукцион по замене планшета сцены, поворотного круга и его механизма. Кроме того, нужно произвести работы по усилению этих конструкций. Начальная (она же максимальная) цена контракта – 20 млн 450 тысяч рублей. Исполнителю необходимо представить проектно-конструкторскую документацию с расчетом нагрузок прочности здания от врезного вращающегося круга и изготовить по ней изделия. Подрядчик также должен доставить, передать готовые конструкции и произвести их монтаж. Сроки выполнения работ – до 15 сентября 2019 года.