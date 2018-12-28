В ТЮЗе реконструируют сцену
Пермский театр юного зрителя объявил аукцион по замене планшета сцены, поворотного круга и его механизма. Кроме того, нужно произвести работы по усилению этих конструкций. Начальная (она же максимальная) цена контракта – 20 млн 450 тысяч рублей. Исполнителю необходимо представить проектно-конструкторскую документацию с расчетом нагрузок прочности здания от врезного вращающегося круга и изготовить по ней изделия. Подрядчик также должен доставить, передать готовые конструкции и произвести их монтаж. Сроки выполнения работ – до 15 сентября 2019 года.
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