Подозреваемый в убийстве жены арестован на 2 месяца

В Орджоникидзевском суде избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве матери двоих детей, пропавшей еще 12 декабря. Как полагает следствие, две недели муж прятал тело женщины в багажнике арендованного авто.



Версию следствия озвучил судья.

Судья Елена Сорина: "27 декабря по подозрению в преступлении задержан Вотинов Вячеслав Станиславович, 1989 года рождения. В ходе допроса Вотинов подтвердил причастность к совершению данного преступления. Причастность Вотинова к совершению данного преступления также подтверждается его чистосердечным признанием и показаниями, полученными в ходе допроса подозреваемого".

Согласно показаниям, в ходе ссоры подозреваемый нанес не менее пяти ударов по голове и телу жены. Вотинов дал чистосердечное признание, но уже сегодня рассказал, что совершил преступление не в состоянии алкогольного опьянения, а в состоянии стресса после смерти отца. Подозреваемый рассказал о новых обстоятельствах.

"Да, я отвечу за то, что сделал, я не отрицаю. Но суть в том, что когда я уходил, она была живой. А потом, когда я пришел домой спустя пару дней, она лежала. Меня в этот момент дома не было. Только после экспертизы будет понятно".

При вынесении решения суд учел тот факт, что Вотинов в настоящее время должен нести наказание в колонии за аналогичное преступление - нанесение тяжких телесных повреждений, но вышел условно-досрочно. В итоге суд арестовал Вотинова на два месяца, до конца февраля.