На фанерном комбинате «СВЕЗА» подводят итоги года

На фанерном комбинате «СВЕЗА» поселка Уральский подвели итоги этого года в плане строительства и ремонта. За 12 месяцев на производстве изменилось многое – от обычных шкафчиков в раздевалках до обновленных производственных цехов. Как от современных условий труда зависит качество выпускаемой продукции?

Раньше были деревянные, а теперь металлические. С новыми шкафчиками изменился весь вид гардеробной в целом. Стало светло и просторно.

Елена Аликина: "Очень хорошую чайную нам поставили, там гарнитуры у нас, столы, все новое, все поменяно. Нас это очень устраивает, у нас раздевалка очень хорошая, шкафы, замочки нам все выдали, чистота и порядок".

А еще новая остановка на подъезде к предприятию, ангар для химикатов на территории, реконструкция помещений для технических служб и новая система вентиляции в цехах. В 2018-м на комбинате «СВЕЗА Уральский» активно строили и ремонтировали.

Ирина Лысенко, начальник административно-хозяйственного отдела комбината «СВЕЗА Уральский»: "В этом году мы отремонтировали более 30 объектов, гардеробы и смежные помещения, санузлы, комнаты приема пищи".

Изменился в этом году и общий вид коридоров, с точки зрения дизайна - красиво, и с практической точки зрения удобно - легче моется, да и марается не так сильно.

В планах увеличение выпуска продукции на 40 тысяч кубических метров в год. Для этого уже нынче построили новый железнодорожный тупик и поставили фундамент для расширения площадки отгрузки.

Андрей Соколов, руководитель службы по инвестициям комбината «СВЕЗА Уральский»: "Это все для того, чтобы наша продукция максимально быстро поступала заказчику, без дополнительных перегрузок. То есть мы прямо здесь грузим в морские контейнеры, дальше в порту она уже грузится на корабли".

3 миллиарда рублей планируется вложить в стройку и реконструкцию на территории комбината. Деньги пойдут в том числе на новую теплоэлектростанцию. А это уже важно не только для предприятия, но и для каждого жителя поселка.

Денис Мальцев, директор комбината «СВЕЗА Уральский»: "Мы добавляем надежности в поставке теплооэнергии и второй момент мы расширяем мощности, увеличиваем объемы производства, увеличиваем доходность, соответственно, увеличиваем налогооблагаемую базу и налоговые отчисления".

А для работников предприятия это, прежде всего, стабильная работа, а значит и зарплата, и комфортные условия труда.