Горячие слёзы льду не помеха

Горячие слёзы и падения льду не помеха. А для юных фигуристов - бесценный опыт. В пермском ДС «Орлёнок» прошёл открытый Кубок главы города Перми по фигурному катанию. За четыре дня на пермском льду выступили около 250 фигуристов из разных регионов России.

Фигурное катание - это интрига до конца. Сегодня первым может быть один, завтра - тот человек, который вчера занимал 10-е место.

В программе важны все компоненты- прыжки, вращения, поддержки, парное катание-здесь всё. Если в одиночном катании больше прыжки, то в парном катании каждый элемент в программе дополняет себя. Невозможно откатать и победить без единого элемента.

Слаженная команда тренеров: Валентина Тюкова, Алексей Меньшиков и Павел Слюсаренко своими воспитанниками довольны. Созидательной конкуренции потворствуют и надеются увидеть дуэты на пьедестале соревнований более высокого ранга.

Павел Слюсаренко, МС по фигурному катанию, тренер: "Сегодня мы выставили, так скажем, наш ближайший резерв. Молодые пары, которые были сформированы в начале сезона. Все ребята приезжие. Ребята перспективные. Все ребята с тройными прыжками. Понятно, что сейчас многое не получается. Скажем так, в начале долгого пути".

Молодых и перспективных сейчас «обстреливают» на всех стартах. В 25-по счёту Кубке главы города, за четыре дня на пермском льду выступили около 250 фигуристов из разных регионов России. от младших юношеских разрядов до мастеров спорта.

Довольно высокая явка спортсменов обусловлена статусом соревнований - турнир является отборочным на зональное первенство России. А вот поддержки на трибунах фигуристам точно не хватает.

Поддержать спортсменов пермяки смогут ещё 28 декабря в ледовом дворце СК имени Сухарева на финальных соревнованиях Кубка Пермского края.