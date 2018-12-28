За год пермяки оплатили парковку 2 миллиона раз

В Перми в уходящем году автомобилисты оплатили парковку в центре города почти 2 миллиона раз. Такое количество операций зафиксировала система внесения платежей от компании «Ростелеком».

В этом году зона платной парковки в краевом центре расширялась дважды, выросла и оплата до 20 рублей в час. А вот способы оплаты пока остались неизменными: около 5% водителей используют для оплаты терминалы приема платежей, еще 40% отправляют платные СМС. Но большинство уже установили мобильное приложение, количество зарегистрированных пользователей уже достигло 180 тысяч человек.

Наталья Мухина, пресс-секретарь пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "55% процентов водителей оплачивают через мобильное приложение или портал permparking.ru. Я думаю, удобство портала в том, что здесь можно произвести постоплату, если ты не успел вовремя, забыл заплатить за парковку, ты в течение этих суток можешь оплатить позднее".

В новогодние каникулы, как и в любой праздничный день, парковка в Перми будет абсолютно бесплатна. Разве что в саму новогоднюю ночь дороги, прилегающие к эспланаде, сделают свободными от машин.