Строительство ледовых городков выходит на финишную прямую

Строительство центральных ледовых городков Перми вышло на финишную прямую. В Горьковском парке уже готов ледовый замок с горками, таблеткой-ловушкой, елочным лабиринтом и троном главного зимнего волшебника – Деда Мороза. Сейчас здесь монтируют подсветку, открытие запланировано на 30 декабря. Внутри оборудована специальная сцена и места для зрителей. Здесь можно будет познакомиться с любимыми сказочными героями.

Андрей Артемьев, исполнительный директор Центрального парка им. Горького: "Он будет прекрасен! Мы изменили концепцию и конфигурацию и очень хотим увидеть, насколько он удивит и порадует наших маленьких гостей".

30 декабря начнет работать главный ледовый городок, на площади возле Татра-Театра. Тема этого года "Ветер с Востока". На 1500 квадратных метрах будут возведены 8 ледовых объектов, посвященных культурным символам Китая, Японии и Кореи. В городской администрации опровергли опасения пермяков и заверили, что работы ведутся строго по графику и отставаний от него нет.

Андрей Хомяков, и.о. директора Агентства социокультурных проектов города Перми: "На данном этапе ведутся последние работы по строительству льда, художественной резке, внедрению художественной подсветки, подключению к электроснабжению - в принципе все - финишная прямая".