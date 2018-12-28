Строительство ледовых городков выходит на финишную прямую
Строительство центральных ледовых городков Перми вышло на финишную прямую. В Горьковском парке уже готов ледовый замок с горками, таблеткой-ловушкой, елочным лабиринтом и троном главного зимнего волшебника – Деда Мороза. Сейчас здесь монтируют подсветку, открытие запланировано на 30 декабря. Внутри оборудована специальная сцена и места для зрителей. Здесь можно будет познакомиться с любимыми сказочными героями.
Андрей Артемьев, исполнительный директор Центрального парка им. Горького: "Он будет прекрасен! Мы изменили концепцию и конфигурацию и очень хотим увидеть, насколько он удивит и порадует наших маленьких гостей".
30 декабря начнет работать главный ледовый городок, на площади возле Татра-Театра. Тема этого года "Ветер с Востока". На 1500 квадратных метрах будут возведены 8 ледовых объектов, посвященных культурным символам Китая, Японии и Кореи. В городской администрации опровергли опасения пермяков и заверили, что работы ведутся строго по графику и отставаний от него нет.
Андрей Хомяков, и.о. директора Агентства социокультурных проектов города Перми: "На данном этапе ведутся последние работы по строительству льда, художественной резке, внедрению художественной подсветки, подключению к электроснабжению - в принципе все - финишная прямая".
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