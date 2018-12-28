В Перми откроют кошачье кафе

С животными вход разрешен - в пермском общепите появились исключения из правила. В одном случае - домашние питомцы становятся такими же клиентами, как и их хозяева, в другом - могут стать сотрудниками кафе.

Пока готовится кофе, можно снять стресс в компании дружелюбного Чапа. Его хозяйка Алёна Чурина всегда мечтала ходить на работу с собаками. Такого дела не нашлось, потому открыла его сама. Это небольшая кофейня в Индустриальном районе, где вас встретят два очаровательных пуделя. Кроме того, прийти сюда можно и со своим питомцем.

Алёна Чурина, владелица кофейни: "Мы бегаем весь день - в заботах, в делах, а они сидят довольные, хорошие, и у тебя поднимается настроение".

Впрочем, идея ещё глубже: посетители этого кафе помогают бездомным животным. Порой те сами приходят за помощью - этот пёс попросился погреться, а потерявшуюся таксу вернули хозяевам. Сейчас всем миром пытаются спасти глаз спаниелю по кличке Муха.

Филиппа тоже спасли от гибели. Полностью белого кота нашли в Чернушке - возможно, он станет одним из сотрудников кафе «Котовский», которое планирует открыть зоозащитник Галина Море. Сбор средств открыт на краудфандинговой платформе «планета.ру». Задумка в том, чтобы подопечные кошачьего приюта, которых сейчас около 30, радовали гостей и среди них находили себе хозяев.

Галина Море, зоозащитник, руководитель приюта для кошек «Матроскин»: "Будут брать кошек не на жалости, а будут наблюдать за животным, видеть его характер".

За этот год домашними стали 350 кошек из приюта. Но клетки не пустеют - вот «британка» Боня, ставшая ненужной после перелома лапки. Маруся, одна из здешних долгожителей. У 15-летней Лафи умерла хозяйка - некогда любимая кошка осталась совсем одна.

Кот с разными глазами точно принесёт хозяину удачу. Когда-то с ним обошлись жестоко - нанесли травму головы. Теперь он ходит таким образом, при этом остаётся игривым оптимистом.

В приюте надеются, что этих хвостатых разберут ещё до начала работы котокафе. Открыть его планируют на Компросе в самом кошачьем месяце - марте.