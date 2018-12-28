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Новогодний подарок от оркестра «MusicAeterna»

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оркестр

 В Пермском театре оперы и балета накануне состоялся новогодний концерт и российская премьера в исполнении оркестра «MusicAeterna», за дирижерским пультом - Теодор Курентзис.

Концерт состоял из двух отделений. В первом отделении Теодор Курентзис и оркестр «MusicAeterna» исполнили произведение молодого сербского композитора Марка Никодиевича «Траурная музыка» на тему Ференца Листа. Произведение это современное и провокационное. Премьера этого произведения состоялась 12 сентября 2009 года в Бранденбургском промышленном музее в исполнении Бранденбургского симфонического оркестра. В 2010-м за это сочинение композитор был удостоен премии «Гаудеамус».

Теодор Курентзис, дирижёр, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета: "Мы не должны забывать наше счастье, наши улыбки, что есть боль на этом свете. И вообще Христос пришел к нам очень кротко".

Второе произведение, которое прозвучало в исполнении оркестра «MusicAeterna» и Теодора Курентзиса - «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова.

Солистом этого произведения выступил выдающийся пианист, лауреат всевозможных международных конкурсов Вадим Холоденко. По словам критиков, это пианист, обладающий темпераментной виртуозной техникой.

Во втором отделении концерта прозвучала симфония № 2 Сергея Рахманинова. Как только закончился концерт, музыканты вместе с Теодором Курентзисом сели в автобус, а затем на самолет и улетели в Москву. 29 декабря в столице состоится точно такой же концерт, как в Перми.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.12.2018 в 12:10 в рубрике - Вести Пермь

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