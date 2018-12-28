Директор Пермской пригородной компании нарядился Дедом Морозом

Пассажиров пермских электричек поздравляли с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка. С мешком подарков они обошли пять пригородных электропоездов, закончив свой вояж в скоростной "Ласточке", все вагоны которой украшены по всем правилам приближающегося праздника. Подарков хватило всем.

Дед Мороз, который оказался директором Пермской пригородной компании, рассказал, что со следующего года цены на проезд в электричках подрастут. Рост составит 3,5%, увеличение плановое, и его размеры, по мнению железнодорожников, напугать пассажиров не должны.

Сергей Канцур, генеральный директор Пермской пригородной компании: "На "Ласточку" билет стоил 180 рублей до Кунгура, теперь будет стоить 186, до Верещагино стоил 204 рубля, сейчас будет стоить 215. Но приятная новость для наших пассажиров - в черте города Перми - как цена 20 рублей была, так она 20 рублей и остаётся".