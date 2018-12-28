Кризисный центр: помогут, утешат, обогреют

С 1 января в Пермском крае заработает служба социальных участковых. Задача - поиск неблагополучных семей и женщин, попавших в сложную ситуацию. Параллельно открываются центры социальной адаптации, которые, помимо психологической помощи женщинам, берут на себя временную заботу о детях.

Дочке Екатерины Шиловой 2,5 года. Она уже умеет немного говорить и учит первые буквы, но из них она складывает только одно слово – «мама», остальные – «папа», «дом» она еще не знает, поскольку главу семейства они предпочитают не вспоминать, а родной дом им заменили стены центра социальной реабилитации.

В своих руках директор центра социальной реабилитации Татьяна Индейкина постоянно держит сотовый телефон. Звонки с подобными историями поступают из отделов полиции, больниц, социальных центров и просто с улиц, когда молодой маме, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с маленьким ребенком некуда идти.

Татьяна Индейкина, директор ГКУ СО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Перми»: "Здесь сложность именно в том, что женщина находится в кризисном состоянии, они эмоционально очень расшатана, они часто переживают потерю, горе".

И самое главное – адрес этого уникального социального учреждения руководство просит не называть, поскольку отцы приходят к своим бывшим женам и детям, чтобы разобраться. Все подобные встречи происходят за забором и под присмотром психолога.

Они работают всего несколько месяцев, раньше для таких мам была предусмотрена квартира в центре города. Правда, для детей не было никаких условий. Сейчас, пока мама восстанавливает утерянные документы или оформляется на работу, маленький ребенок находится под присмотром медицинских работников и воспитателей.

Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: "Есть случаи бытового насилия, есть случаи, когда женщина просто оказалась одна на улице, и не понимает, куда ей обратится, прийти. Мы проанализировали статистику за пять лет. 370 женщин, 450 детей получили услуги в кризисных отделениях".

Подобные центры появились уже в Перми, Березниках и Чайковском. Проживание и услуги здесь оказываются совершенно бесплатно. Достаточно только позвонить по телефону и рассказать о своей проблеме.